Caja de Ahorros fortalece alianzas para impulsar proyectos sociales

La Caja de Ahorros informó que continúa fortaleciendo alianzas estratégicas con empresarios y contratistas del sector público y privado, como parte de su visión de impulsar proyectos que transformen realidades y contribuyan al desarrollo sostenido del país.

Durante un encuentro reciente, la entidad bancaria compartió sus capacidades comerciales y el alcance de sus servicios, destacando su rol como aliado financiero en la ejecución de proyectos estatales de alto impacto social.

La iniciativa busca consolidar relaciones sólidas que permitan canalizar financiamiento hacia obras y programas que incidan directamente en el bienestar de la población, reafirmando el compromiso de la Caja de Ahorros con el crecimiento económico y social de Panamá.