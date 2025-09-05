El reino de Países Bajos entrega piezas arqueológicas a Panamá

Un conjunto de piezas arqueológicas, que incluye vasijas decoradas, platos y asas de cerámica con una antigüedad estimada entre 950 y 1,500 años, fue entregado a Panamá por representantes del Reino de los Países Bajos.

La cancillería panameña detalló que las piezas forman parte de la colección Feriz y que “la restitución fue posible gracias a la decisión del nieto de Hans Feriz, médico austro-neerlandés y apasionado de la arqueología, quien recopiló y coleccionó objetos en sus viajes por América Latina a mediados del siglo XX”, explica el comunicado.

Algunas de esas piezas fueron donadas o vendidas en la década de 1950 al entonces Instituto Real de los Trópicos, actual Museo Wereldmuseum de Ámsterdam. “Esos objetos aportan información muy valiosa sobre los sistemas sociales y las creencias de los antepasados que poblaron el país”, enfatizó el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.

El acto de entrega contó con la presencia de Sally Loo Hui, embajadora de Panamá ante el Reino de los Países Bajos, quien expresó su agradecimiento a la familia Feriz, cuya decisión en memoria de Hans Feriz hace posible la devolución de este patrimonio.

“Nuestros orígenes están inscritos en el legado de nuestros antepasados. Cada pieza cultural es un testimonio vivo de su creatividad, sus creencias y su visión del mundo. Recuperarlas no solo es un acto de justicia histórica, sino también un compromiso con la preservación de nuestra identidad y con las futuras generaciones que heredarán este legado”, enfatizó la embajadora.

En el marco de este evento, Loo Hui se reunió con tres estudiantes panameños que están cursando un doctorado en Arqueología en la Universidad de Leiden y están realizando investigaciones sobre el patrimonio arqueológico del istmo. Ellos explicaron con mayor detalle la relevancia de las piezas restituidas y resaltaron su valor como fuente de conocimiento científico y cultural.