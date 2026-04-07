El rey emérito español recibirá un premio literario en Francia

El rey emérito español Juan Carlos I, instalado en Abu Dabi desde 2020, recibirá este sábado en París un premio por su libro de memorias, "Reconciliación", informaron el martes los organizadores.

Esta autobiografía, coescrita con la autora francesa Laurence Debray y publicada a finales del año pasado, reabrió el debate en España sobre el legado de su reinado y sus vínculos con el dictador Francisco Franco, cuya muerte supuso su acceso al trono.

El exjefe de Estado español, de 88 años, será galardonado con un premio especial en el marco de la Jornada del Libro Político en la Asamblea Nacional francesa (cámara baja), situada precisamente en el llamado palacio Borbón a orillas del Sena.

Con "Reconciliación", Juan Carlos I "propone una reflexión personal sobre su trayectoria, en un ejercicio de transmisión y de narración de un recorrido político e histórico", indica el comunicado de la asociación Lire la Société.

En 1991, esta entidad creó este evento que destaca libros de carácter político y que cada año premia a una serie de obras.

"El jurado quiso distinguir una obra que pone directamente en valor las nociones de memoria, transmisión y relato político", agrega el texto.

En sus memorias, el rey emérito habla sobre su papel en la transición democrática, sus tensas relaciones familiares y el "error" que supuso aceptar millones de euros de Arabia Saudita.

Entre los pasajes más controvertidos del libro destacan las cálidas palabras que le dedica a Franco, quien gobernó España con mano de hierro tras su victoria en la devastadora Guerra Civil (1936-1939).

Nombrado por Franco como su sucesor, Juan Carlos de Borbón fue para muchos un hombre clave en el camino de España hacia la democracia tras la muerte del dictador en 1975.

Pero la opinión pública se volvió drásticamente en su contra en 2012 cuando, en plena crisis financiera en España, se supo que había realizado un viaje para cazar elefantes en Botsuana.

Dos años después, atrapado en una serie de escándalos, abdicó en favor de su hijo Felipe.

En agosto de 2020 abandonó España para instalarse en Abu Dabi, donde reside desde entonces. En contadas ocasiones ha vuelto a su país para participar principalmente en regatas en la región de Galicia, en el noroeste.