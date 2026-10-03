El sabor de Panamá llegará al Minato Citizens' Festival en Japón

Panamá estará presente en el Minato Citizens' Festival 2026, que se realizará el 10 y 11 de octubre en el Tokyo Prince Hotel, en Shiba Park, Tokio. Así lo anunció la Embajada de Panamá en Japón a través de su cuenta de Instagram, donde extendió la invitación a panameños y público en general para acercarse a conocer parte de la cultura nacional.

Durante la actividad, los asistentes podrán disfrutar de productos y gastronomía panameña, entre ellos mamallena, café, empanadas y limonada. También habrá artesanías que permitirán mostrar otros elementos de la identidad cultural del país.

El festival se desarrollará el 10 de octubre de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. y el 11 de octubre de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en una jornada que busca acercar a los visitantes a los sabores y colores de Panamá.