Cultura

El sabor de Panamá llegará al Minato Citizens' Festival en Japón

El sabor de Panamá llegará al Minato Citizens' Festival en Japón
Redacción Web
03 de octubre de 2026

Panamá estará presente en el Minato Citizens' Festival 2026, que se realizará el 10 y 11 de octubre en el Tokyo Prince Hotel, en Shiba Park, Tokio. Así lo anunció la Embajada de Panamá en Japón a través de su cuenta de Instagram, donde extendió la invitación a panameños y público en general para acercarse a conocer parte de la cultura nacional.

Durante la actividad, los asistentes podrán disfrutar de productos y gastronomía panameña, entre ellos mamallena, café, empanadas y limonada. También habrá artesanías que permitirán mostrar otros elementos de la identidad cultural del país.

El festival se desarrollará el 10 de octubre de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. y el 11 de octubre de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., en una jornada que busca acercar a los visitantes a los sabores y colores de Panamá.

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