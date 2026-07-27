El Salvador: cuando una ciudad vuelve a vivir

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> La visión del Gobierno va más allá de aumentar el número de visitantes. Durante el Primer Congreso Internacional de Turismo Religioso 'Tierra de Fe Viva', la ministra Morena Valdez explicó que El Salvador impulsa el concepto de destino 'Family Friendly', desarrollado en conjunto con ONU Turismo y el despacho de la Primera Dama. La estrategia busca que niños, jóvenes, adultos y personas mayores puedan disfrutar de los mismos espacios mediante infraestructura accesible, servicios adecuados y actividades para todas las edades.