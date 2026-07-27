El Salvador: cuando una ciudad vuelve a vivir

Son las diez de la noche y el Centro Histórico de San Salvador sigue despierto. En la Plaza Gerardo Barrios todavía hay familias caminando, turistas fotografiando la Catedral Metropolitana y jóvenes que entran y salen de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), uno de los pocos espacios culturales de la región que permanece abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año.

A pocos metros, bicicletas y triciclos gratuitos recorren las calles peatonales, mientras la música en vivo que acompaña las noches desde el entorno del Palacio Nacional crea una atmósfera que invita a quedarse. Cafés, comercios y espacios públicos permanecen llenos de actividad, ofreciendo una imagen difícil de asociar con el país que durante años ocupó titulares internacionales por la violencia.

Hace menos de una década, una escena como esta parecía impensable. Hoy, El Salvador busca escribir una historia distinta y convertir esa transformación en su principal atractivo turístico.

Una ciudad que recuperó sus espacios

La revitalización del Centro Histórico va más allá de la restauración de edificios históricos. La apuesta ha sido devolver la ciudad a sus habitantes y convertirla en un espacio donde locales y visitantes convivan a cualquier hora del día.

La BINAES se ha convertido en uno de los principales símbolos de ese cambio. Además de ofrecer acceso gratuito a libros, tecnología y áreas de estudio, su horario ininterrumpido la ha transformado en un punto de encuentro para estudiantes, familias y turistas.

La experiencia se complementa con actividades culturales permanentes, espectáculos musicales, espacios recreativos y un sistema gratuito de bicicletas y triciclos que permite recorrer el centro histórico con facilidad.

La transformación

A unas cuadras de la plaza principal, un comerciante observa el movimiento desde su local en el mercado. Desde hace cuatro años, prácticamente desde la apertura del recinto, asegura haber sido testigo de cómo el Centro Histórico ha ganado dinamismo con la llegada de visitantes nacionales e internacionales. Con frecuencia atiende a salvadoreños que regresan desde Estados Unidos, España y otros países para reencontrarse con sus familias.