El tradicional discurso del rey, eclipsado por la crisis del gobierno laborista británico

El tradicional discurso anual del rey, que pronunció Carlos III en el Parlamento este miércoles, y en el que el gobierno británico presentó su programa venidero, quedó eclipsado por la crisis del ejecutivo laborista, con el primer ministro, Keir Starmer, luchando por mantener su puesto.

El discurso del monarca significaba una tregua en la guerra abierta dentro de un Partido Laborista dividido, que debate si Starmer debe seguir en el cargo o dimitir tras los desastrosos resultados en las elecciones locales del pasado jueves.

El ministro de Salud, Wes Streeting, de 43 años, es uno los nombres que barajan los medios británicos para sustituir a Starmer, en caso de una eventual renuncia del primer ministro, en el cargo desde julio de 2024, cuando los laboristas ganaron las elecciones, poniendo fin a catorce años de gobiernos conservadores.

El primer ministro recibió el miércoles por la mañana a Streeting, en una reunión de la que no salió ninguna información.

- Revés electoral laborista -

Otro eventual aspirante a suceder a Starmer es Andy Burnham, de 56 años, alcalde del área metropolitana de Mánchester y la personalidad laborista más popular, según las encuestas.

Una tercera opción es la antigua vice primera ministra Angela Rayner, de 46 años.

La crisis dentro del laborismo llega tras el duro revés del gobierno en las elecciones locales y regionales del 7 de mayo.

En esas elecciones de hace una semana, el laborismo perdió cerca de 1.500 concejales y vio un fuerte avance del partido antiinmigración Reform UK.

Tras esos resultados, el liderazgo de Starmer al frente del laborismo quedó en entredicho y más de 80 diputados del partido pidieron su renuncia.

Además, el martes, cuatro ministros adjuntos presentaron su dimisión para expresar su oposición al liderazgo de Starmer.

En respuesta a esa oposición a Starmer, más de un centenar de diputados laboristas firmaron el martes una carta de apoyo al primer ministro.

Los laboristas tienen mayoría absoluta en el Parlamento, con 403 diputados, en una cámara de 650.

En otro golpe duro para Starmer, los sindicatos afiliados al Partido Laborista le retiraron el miércoles su apoyo.

"El laborismo no puede continuar por este camino. Habrá que poner en marcha un plan para la elección de un nuevo líder", escribieron en la red social X.

- Medidas anunciadas -

Por su parte, Starmer, citado en un comunicado publicado por Downing Street, afirmó que su país "se encuentra en un momento decisivo: avanzar con un plan para construir un país más fuerte y más justo, o volver al caos y la inestabilidad del pasado".

"El mundo actual es más volátil y peligroso que en cualquier otro momento de la historia reciente", subrayó Starmer, cuando las guerras en Oriente Medio y en Ucrania "amenazan el nivel de vida" en el país.

El "Discurso del Rey" no es redactado por el monarca, pese a que lo pronuncia en el Parlamento, sino por el gobierno, que lo utiliza para detallar las leyes que propone para los próximos 12 meses.

En dicho discurso, Starmer prometió actuar "con mayor urgencia" para hacer de Reino Unido un país "más fuerte y más justo".

Sus propuestas, muchas ya conocidas antes de su lectura por el monarca, incluyen profundizar la relación de Reino Unido con la Unión Europea (UE) y nacionalizar la empresa British Steel, una de las principales empresas siderúrgicas del país.

Entre otras medidas previstas figuran la reducción de la edad para votar a 16 años y la reforma del sistema de asilo, cuando el número de migrantes que cruzaron el canal de la Mancha acaba de superar los 200.000 desde que comenzaron los registros, en 2018.