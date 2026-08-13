$!El Trueno, gran caída de agua natural en Boquerón

Entre el bosque, el sonido del río y también los árboles se encuentra la Cascada El Trueno, un destino natural ubicado en el corregimiento de Cordillera, distrito de Boquerón en Chiriquí, que ofrece una experiencia de contacto directo con la naturaleza.

El guía turístico y propietario de Capirita 507, Fernando Sánchez, explicó que el recorrido hacia la cascada es corto, pero combina tramos de descenso y una subida durante el regreso. La caminata toma aproximadamente 30 minutos solo de ida, por lo que su dificultad puede considerarse baja a intermedia, dependiendo de la condición física y experiencia de cada visitante.

“Para el que nunca ha hecho nada, si tiene una vida sedentaria, lo va a ver difícil”, señaló Sánchez, quien destacó que no solo influye la condición física, sino también la experiencia caminando por senderos con piedras y raíces.

El guía enfatizó que “durante el trayecto, los visitantes podrán disfrutar de un sendero rodeado de vegetación, el sonido constante del río y árboles cubiertos de musgo. El Trueno mantiene un buen caudal incluso durante la temporada seca, aunque en esta época el clima puede resultar más agradable para contemplar la caída de agua con el sol”.

Para Sánchez, promover estos destinos también implica apoyar a las comunidades que los rodean. Explicó que muchos lugares son dados a conocer a través de videos en redes sociales, pero algunos visitantes llegan por su cuenta, llevan sus propios alimentos y no generan ingresos para quienes viven o trabajan en esas áreas.

También, señaló que los guías locales no solo ayudan a llegar de manera segura, sino que también pueden vincular a los visitantes con pequeños negocios y personas de la comunidad.

“Nosotros vamos con guía, siempre tratamos de ir a una casa para comer o en una fonda, para así poder cooperar con esa persona”, expresó.

Capirita 507 ofrece actualmente un pasadía hacia Chiriquí por $85 por persona, que incluye transporte desde la Ciudad de Panamá, almuerzo criollo, guía local y asistencia de primeros auxilios en caso de ser necesaria.