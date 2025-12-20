Emilia lanza “Genio atrapado” y cierra un año estelar en el pop global

La cantante argentina Emilia estrenó en todas las plataformas digitales su reinterpretación de “Genio atrapado”, tema icónico de Christina Aguilera que ya había presentado como Amazon Music Original durante el Mes de la Herencia Hispana.

La artista, que fusiona su estilo pop contemporáneo con el legado del clásico, ofrece este lanzamiento como un regalo de fin de año para sus seguidores, tras la demanda generada por su interpretación en vivo durante la gira de 2025.

El sencillo corona un año de consolidación internacional para Emilia, quien se mantuvo por segundo año consecutivo como la artista femenina más escuchada en Spotify Argentina, con su tema “bunda” entre los diez más reproducidos de 2025.

La cantante debutó en Estados Unidos con conciertos en Miami, Los Ángeles y Nueva York, y sumó reconocimientos en Premios Juventud y en los Billboard Latin Music Awards, donde presentó la canción oficial del Mundial 2026 junto a Carlos Vives, Wisin y Xavi. Además, amplió su presencia en la moda con apariciones en Paris Fashion Week, confirmando su proyección como una de las voces emergentes más influyentes del pop global.