En Rock and Ride PTY vive la música, la adrenalina y el talento local

La energía del rock con la destreza del skateboarding, se combinarán en el Rock and Ride PTY, un evento gratuito al aire libre que tiene como objetivo impulsar la cultura y el deporte, ampliando la oferta de actividades para un público juvenil que históricamente no ha sido atendido con propuestas de este tipo en la ciudad, detalló la Alcaldía de Panamá.

La actividad se realizará este sábado 22 de noviembre, desde las 3:00 p.m., en el Skate Park de la Cinta Costera 3, cerca del Maracaná, donde los asistentes contarán con áreas de estacionamientos, informaron las autoridades.

A partir de las 4:00 p.m., iniciará la presentación de las bandas de rock en vivo, con talento nacional emergente y consolidado y exposición de música en vivo y exhibiciones de skateboarding y BMX.

Rock and Ride PTY es una iniciativa conjunta entre la Alcaldía de Panamá, la Dirección de Cultura y Turismo, la Dirección de Deportes, Pandeportes, la alianza Rock y Skate de Panamá, junto a la empresa privada y medios aliados como Rockzany Magazine y Welcome to the Pit.