Encienden una luz por víctimas del Holocausto

En un ambiente de profundo respeto, la Asamblea Nacional se convirtió en el epicentro de un compromiso inquebrantable con la humanidad. A través de una sesión especial y testimonios desgarradores como el de Simón Burnstein, se honró la memoria de los seis millones de judíos asesinados por el régimen nazi. El acto, cargado de simbolismo, recordó que el olvido no es una opción cuando se trata de defender la dignidad y la vida.

El embajador de Israel, Mattanya Cohen, conmovió a los presentes al encender la primera vela por los 1.5 millones de niños silenciados, afirmando que: “la obligación de nuestra generación es seguir recordando, educando y hacer todo lo posible para que el Holocausto nunca más vuelva a ocurrir”.

A este clamor se unió el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, reafirmando que el racismo y la intolerancia no tienen cabida en nuestra democracia.

La ceremonia culminó con el encendido de seis velas, donde figuras como el alcalde Mayer Mizrachi y la representante de la ONU, Ana Graça, rindieron tributo a los sobrevivientes y a quienes arriesgaron todo por salvar vidas.