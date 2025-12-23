Enrique Iglesias y Anna Kournikova anuncian el nacimiento de su cuarto hijo

El cantante Enrique Iglesias y la extenista y modelo Anna Kournikova dieron la bienvenida a su cuarto hijo.

La pareja compartió la emotiva noticia con sus seguidores a través de redes sociales, al confirmar que su familia creció justo antes de las fiestas decembrinas de 2025.

En un mensaje conjunto en Instagram, Iglesias y Kournikova mostraron una fotografía de la recién nacida acostada en una cuna con un pequeño peluche, acompañada de la leyenda “My Sunshine 12.17.2025” (Mi sol 17.12.2025)”.

El bebé nació el 17 de diciembre de 2025, según la fecha que ambos compartieron, y llega para completar una familia conformada por los mellizos Lucy y Nicholas, nacidos en diciembre de 2017, y Mary, quien nació en enero de 2020.

La pareja, conocida por llevar una vida relativamente privada a pesar de su fama internacional, no suele ofrecer muchos detalles sobre su vida familiar, lo que convierte esta publicación en un momento especial para sus seguidores alrededor del mundo.

La historia de amor de Enrique Iglesias y Ana Kournikova

Iglesias y Kournikova comenzaron su relación en 2001 durante la filmación del video musical de “Escape”, un encuentro que con el paso de los años se consolidó en una sólida familia y una historia de amor que ha trascendido más de dos décadas.

A través de los años, ambos han equilibrado sus exitosas trayectorias profesionales, Iglesias como uno de los artistas latinos más populares de su generación, y Kournikova como extenista y figura del modelaje, con la crianza de sus hijos, generalmente fuera del foco mediático.

La publicación de su bebé desató una ola de felicitaciones de sus fans y colegas de la industria artística, destacando el cariño y la emoción que ha generado este nuevo capítulo en la vida de la familia.