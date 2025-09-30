Cultura

Entre canciones y risas

Durante los últimos años, el auge de los musicales, las comedias y las obras infantiles han acercado a nuevo público

Pedrito
Simón Dice
El muerto al hoyo y el vivo al bollo
Taxi de Ray Cooney
El jefe de jefe
Redacción
30 de septiembre de 2025

El teatro panameño vive un momento de renovación y crecimiento. Desde producciones comerciales en grandes salas hasta propuestas independientes en espacios alternativos, la escena teatral en el país refleja la diversidad cultural y el talento de sus artistas.

En la ciudad capital, salas como el Teatro en Círculo, La Estación y Pacific son referentes que siguen albergando grandes producciones, mientras que propuestas más íntimas encuentran su espacio en teatros como Estrellas y Mite-Atro Studio donde se fomenta tanto el talento emergente como las obras de formato experimental.

Durante el próximo mes de octubre el teatro contará con el estreno del musical de Pedro Altamiranda y obras de comedias como: ‘Simón Dice’, ‘El muerto al hoyo y el vivo al bollo’, ‘Taxi de Ray Cooney’, y ‘El jefe de jefe’, que harán reír y reflexionar.

