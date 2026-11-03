Entre lágrimas, Ellen DeGeneres despide al productor Matthew “Matt” Wright

La presentadora estadounidense Ellen DeGeneres recordó entre lágrimas a Matthew “Matt” Wright, productor de televisión y colaborador de larga trayectoria, quien falleció el 30 de octubre a los 52 años.

En un emotivo homenaje publicado en redes sociales, DeGeneres reveló que ambos se encontraban desarrollando un nuevo proyecto profesional, cuatro años después del final de su popular programa de entrevistas.

“Estábamos trabajando en un proyecto juntos que íbamos a empezar”, expresó la exconductora al rememorar la estrecha relación que mantuvieron durante años dentro y fuera de la industria televisiva.

Hasta el momento, la causa de la muerte de Wright no ha sido divulgada. De acuerdo con información difundida por familiares y allegados, el productor se encontraba en Los Ángeles cuando ocurrió su fallecimiento.

Wright se incorporó a “The Ellen DeGeneres Show” en 2006 y con el tiempo ascendió al cargo de productor ejecutivo. Tras la conclusión del programa en 2022, destacó públicamente que aquella experiencia profesional marcó una etapa fundamental de su vida.

Después del cierre del espacio, continuó vinculado a la televisión diurna estadounidense. Su trabajo fue reconocido por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión gracias a su participación en “The Drew Barrymore Show”.

La presentadora Jennifer Hudson también rindió homenaje al productor, destacando su contribución al lanzamiento de su programa.