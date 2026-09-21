$!Entre vacas, cafetales, cerros y bosques vive el agroturismo

El campo herrerano ya no es solamente un lugar de producción porque cada vez más fincas están abriendo sus puertas para que los visitantes conozcan de cerca la vida en el campo

Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, sostiene que la experiencia puede ir desde ordeñar una vaca, alimentar una ternera y conocer un cultivo, hasta cosechar una fruta, preparar alimentos, caminar por el bosque o simplemente disfrutar de los paisajes y la gastronomía local.

En Hacienda El Edén, en Las Cabras de Pesé, el visitante puede acercarse a la actividad ganadera y a un proyecto lechero grado A, además de conocer iniciativas de reforestación, pastos mejorados y hasta cría de peces.

En Eco Borrola, la naturaleza es protagonista, con senderismo, cabañas, camping, áreas de reserva y espacios de descanso. Mientras que Casiciaco, en Las Minas, combina hospedaje, alimentación y giras educativas con senderismo y un mirador.

Otra propuesta es el Proyecto Agroturístico y Deportivo El Retén, que integra producción y recreación con cría de camarones, viveros, árboles frutales y maderables, avistamiento de aves, pesca, lago, canopy, restaurante, piscina y espacios deportivos. López explica que este modelo permite que la actividad turística se conecte con la producción y la conservación.

Pero no cualquier proyecto puede ser catalogado como agroturístico, porque debe el Programa de Agroturismo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) debe certificar cada finca. En la actualidad se registran 138 destinos agroturísticos en Panamá.