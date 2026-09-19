Fuego consume vehículo en el Corredor Norte

El Benemérito Cuerpo de Bomberos informó que un vehículo se incendió la tarde de este sábado en el Corredor Norte, a la altura de Brisas del Golf, cerca de una de las casetas de peaje.

Personal de la Estación Federico Boyd de Juan Díaz se desplazó al lugar a bordo de la unidad de extinción 297 y logró sofocar las llamas.

Los bomberos también aseguraron el perímetro para evitar riesgos mayores en la vía. No se reportaron personas lesionadas.

Personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) permanece en el sitio para realizar las investigaciones y determinar las causas del incendio.