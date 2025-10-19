¿Es una historia real Un fantasma en la batalla, la película de Netflix sobre la lucha contra ETA?

Tras su paso por el Festival de cine de San Sebastián, y su estreno limitado en cines el pasado 3 de octubre, Un fantasma en la batalla ha llegado a Netflix. El filme sigue los pasos de una agente de la Guardia Civil durante los años finales de la lucha contra ETA. Puesto que el grupo terrorista forma parte de la historia reciente de España, lo que muchos se preguntan es si la película está basada en una historia real y si su protagonista, Amaia, realmente existió.

“La organización terrorista ETA se funda en 1958 bajo el régimen del general Franco. Hasta la muerte del dictador en 1975, ETA asesina a 44 personas en España. Entre ellas al almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno y mano derecha del dictador”, comienzan exponiendo los títulos de crédito de la película, esbozando a grandes rasgos el recorrido de la banda y el contexto histórico de la cinta.

El texto sigue narrando, entre imágenes de archivo, cómo “con la llegada de la democracia, parte de la organización terrorista abandona las armas, pero otra parte de la organización decide seguir matando”. “En la década de los 80, ETA siembra el terror en las calles asesinando a más de 400 personas”, continúa.

"En los años 90 la Guardia Civil española diseña una operación para acabar con la banda terrorista. La operación dura 12 años. En ella participan cientos de agentes españoles y franceses. Esta podría ser la historia de uno de ellos", terminan los créditos. Se deja así claro que la película, aunque basada en hechos reales y tratando de reflejar un momento histórico concreta, no cuenta una historia estrictamente real.

Amaia, el personaje encarnado por Susana Abaitua, no se corresponde con ninguna persona concreta, sino que más bien busca ser una representación de todos aquellos agentes que se infiltraron en ETA para desmantelarla desde dentro, arriesgando sus propias vidas (y salud mental) y sin sacar de ello ningún reconocimiento. Es decir, la protagonista de Un fantasma en la batalla es un personaje no real, pero que sí está inspirado en en las vidas y experiencias de varios miembros reales de la Guardia Civil directamente involucrados en la lucha antiterrorita.