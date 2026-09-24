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Estará en la zarzuela “Luisa Fernanda”
Juan Pomares, director de la Fundación Ópera Panamá, explicó que esta colaboración exporta el talento panameño
Cortesía | El tenor panameño Juan Pomares en una presentación.
Zulema Emanuel
24 de septiembre de 2026
Tags:
Colombia
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