Estrenará el texto “La escritora que vive en mí”

La reconocida comunicadora, escritora y creadora de contenidos Maricel Méndez nos invita a un conmovedor viaje interior con el lanzamiento de su primer libro, “La escritora que vive en mí”.

Más que una simple recopilación, esta obra es un reflejo de su evolución personal, donde cada palabra se convierte en un eco de vivencias cotidianas, narradas con una sensibilidad, humor y profundidad que prometen conectar íntimamente con cada lector.

Aquí encontramos a la mujer que plasma su alma con una taza de café en mano, a la observadora relacionista pública que analiza el mundo, y a la chispeante cubana que, sin filtros, se atreve a decir lo que muchos piensan.

“El proceso de escribir este libro fue una manera de ordenar recuerdos, darle lugar a emociones y, sobre todo, reconocer a esa escritora que siempre estuvo allí, esperando que la dejara salir”, confiesa Méndez.

La presentación de “La escritora que vive en mí” tendrá lugar en la Feria Internacional del Libro el próximo martes, 12 de agosto, a las 4:00 p.m., en el Salón Lagunilla del Centro de Convenciones Atlapa, de la mano de la escritora panameña Alexandra Ciniglio. El libro estará disponible tanto en formato físico como digital a través de Amazon y, próximamente, en librerías seleccionadas.