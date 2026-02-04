Cultura

Estrenos en el cine

La oferta cinematográfica se amplía con estrenos el 5 de febrero, desde el terror psicológico hasta historias de aventura

Estrenos en el cine
ML | Escena del protagonista de la película que estrena este 5 de febrero en cines.
Estrenos en el cine
ML | Protagonistas de la película que ganó el Festival Internacional de Cine de Animación Annecy.
Redacción
04 de febrero de 2026
Terror en Silent Hill, el infierno

Es una película de terror sobrenatural basada en la serie de videojuegos publicada por Konami. Dirigida por Christophe Gans y escrita por Roger Avary, es la tercera entrega de la serie de películas Silent Hill.

La trama sigue a James Sunderland, quien, impulsado por las sombras de su pasado, regresa a Silent Hill para encontrar a su amor perdido, Mary Crane. Pero el pequeño pueblo oscuro y deprimente ya no es el lugar de sus recuerdos.

James se encuentra con personajes que le parecen demasiado familiares y que intentan distraerlo de su búsqueda de Mary. Cuanto más la busca, más se confunde. Estrena en cines este 5 de febrero.

Arco, un nuevo inicio incompleto

Ambientada en un futuro en el que los viajes en el tiempo son posibles, la historia narra la vida de Arco, un joven que, deseoso por viajar, escapa de su realidad. Pronto descubre que ha quedado varado en el 2075, en un mundo más peligroso que el suyo. Iris, una niña que lo ha visto caer desde el cielo, decide ayudarlo, emprendiendo una odisea para lograr que Arco regrese a casa. La cinta envuelve así una historia llena de esperanza acerca del futuro y las conexiones como forma de escape.

Además, ha sido la gran ganadora en la edición 64° del Festival Internacional de Cine de Animación Annecy, llevándose el anhelado Cristal a Mejor Largometraje.

Estrena en cines el 5 de febrero.

  • $!Estrenos en el cine
  • $!Estrenos en el cine
Tags:
Cine
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR