$!Estrenos en el cine

Es una película de terror sobrenatural basada en la serie de videojuegos publicada por Konami. Dirigida por Christophe Gans y escrita por Roger Avary, es la tercera entrega de la serie de películas Silent Hill.

La trama sigue a James Sunderland, quien, impulsado por las sombras de su pasado, regresa a Silent Hill para encontrar a su amor perdido, Mary Crane. Pero el pequeño pueblo oscuro y deprimente ya no es el lugar de sus recuerdos.

James se encuentra con personajes que le parecen demasiado familiares y que intentan distraerlo de su búsqueda de Mary. Cuanto más la busca, más se confunde. Estrena en cines este 5 de febrero.