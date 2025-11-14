Estudiante Herrerana gana el primer lugar en Concurso Nacional de Décimas Ambientales

Con talento, compromiso y creatividad, la estudiante Valeria Bernal, representante de la región educativa de Herrera, obtuvo el primer lugar en el XXXII Concurso Nacional de Décimas Ambientales. El segundo lugar fue para Allison Gutiérrez, de la provincia de Coclé, mientras que el tercer puesto lo ocupó Natali Santos, de la comarca Ngäbe Buglé.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló: “Quiero felicitar de todo corazón a cada uno de ustedes, queridos niños y niñas, por participar con tanta alegría y dedicación en estas décimas. Ustedes han demostrado que, desde muy pequeños, pueden alzar su voz para cuidar la naturaleza y defender nuestro planeta.”

Por su parte, la ganadora Valeria Bernal expresó: “Me siento muy feliz por haber obtenido el primer lugar en este Concurso de Décimas Ambientales. Para mí, participar fue una oportunidad muy especial, porque a través de mis versos pude expresar lo importante que es cuidar la naturaleza y proteger nuestro planeta.”

La folclorista Elena Llorach destacó el talento de los participantes: “Ha sido un honor acompañar a estos niños y niñas en este Concurso de Décimas Ambientales. Cada uno de ellos demostró que el folclor sigue vivo en las nuevas generaciones y que, a través de la rima y el verso, también podemos defender la naturaleza.”

El concurso, realizado en el auditorio del Tribunal Electoral, tiene como propósito fomentar en niños y jóvenes el amor por el folclor, fusionándolo con el compromiso por la protección del entorno natural, puntualizó el director de Educación Ambiental, Javier Hurtado.

Los estudiantes recibieron premios y reconocimientos por demostrar su talento mediante el canto de décimas. En la actividad estuvo presente la viceministra Académica, Agnes de Cotes, además de directores nacionales y regionales, maestros asesores, padres de familia y otros invitados.