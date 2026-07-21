Con el objetivo de salvaguardar el patrimonio histórico y optimizar la movilidad en el sector de San Felipe, la Oficina del Casco Antiguo (OCA) ha retomado la implementación del manual de normas que restringe el ingreso de vehículos pesados y de gran escala al centro histórico establecido en el Decreto Ejecutivo 51 de 2004, prohibiendo el acceso para los autobuses turísticos de gran magnitud.

La arquitecta Ámbar Zambrano, directora de la OCA, explicó que la fragilidad de la infraestructura vial, compuesta por adoquines que datan de 2013, sumada a las dimensiones reducidas de las calles y los limitados radios de giro, hacían insostenible el tránsito de estos equipos, los cuales causan daños en aceras y balcones, además de comprometer las rutas de evacuación ante emergencias.

Respecto a los servicios comerciales y de mantenimiento, Zambrano detalló que la recolección de desechos ya está adecuada a equipos pequeños con horarios establecidos, mientras que insumos críticos como el despacho de gas o camiones de construcción (concreteras) deben operar bajo estrictas rutas y cronogramas aprobados previamente por la OCA.

El siguiente punto en la implementación de la ley vigente será mejorar áreas del pavimento y el tema de los vehículos mal estacionados. “No se están cumpliendo con los horarios de despacho para la zona de los comercios y es complejo porque muchas veces son los mismos proveedores, los que ponen de su parte, para ello hemos reforzado el personal en calle”, dijo Zambrano.

Al respecto, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre explicó que se permite el acceso a vehículos tipo sedán, SUV y camioneta; así como a los autobuses de turismo de poca capacidad tipo Coaster. Se espera con esta medida reducir el tráfico vehicular y los congestionamientos vehiculares y mejorar la seguridad de los peatones y turistas”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Coalición Comunitaria del Centro Histórico (CCC) planteó que los límites de peso y dimensiones son necesarios en el Conjunto Monumental para proteger la infraestructura vial y las edificaciones, pero liberando las facilidades formales de estacionamiento dentro de la península.

“Se debe fortalecer la gobernanza del sitio para una implementación coordinada y constante de todas las normas. Además, se debe atender a la planificación de movilidad existente, por ejemplo, en el Plan del Centro desarrollado por el Municipio de Panamá con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual participaron activamente todos los sectores de la comunidad para establecer una hoja de ruta hacia la peatonalización progresiva y gradual del Conjunto Monumental”, señaló.