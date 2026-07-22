Explora las emociones con el tema “Soledad”

La música centroamericana se viste de gala con el lanzamiento de “Soledad”, la potente colaboración de la cantante panameña Farah junto al artista costarricense Nono, bajo la impecable producción de Tinz.

El sencillo se adentra sin rodeos en el desamor, capturando ese momento preciso en el que el cariño no basta y la independencia se vuelve necesaria. Con una mezcla de nostalgia y fortaleza, la letra nos recuerda que romper también puede ser el inicio de algo mejor y que la propia compañía es, en ocasiones, la mejor medicina.

La artista panameña afirmó que el tema tiene un gancho emocional perfecto para cantar a todo pulmón. “Soledad” ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y estaciones de radio, mientras que su video oficial ya acumula reproducciones en YouTube.

Agregó que esta alianza trasciende fronteras para unir a Panamá y Costa Rica en un proyecto que promete conquistar al público de la región.