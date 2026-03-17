$!FAE 2026 pondrá en escena las problemáticas sociales

El Festival Internacional de Artes Escénicas celebrará su edición 15°, del 16 al 20 de abril, con una programación de teatro y danza en espacios como el Teatro Nacional, el Ateneo de la Ciudad del Saber y las salas de la Ciudad de Las Artes.El productor del festival, Roberto Enrique King, explicó que está edición marca un momento especial para el evento. 'Cumplimos el aniversario 15° de estar realizando el festival, esto representa 22 años de actividad porque el FAE nació en 2004 como una bienal', señaló.King también destacó que la programación aborda temas actuales que invitan a la reflexión. 'Las obras son un espejo de las inquietudes y contradicciones del mundo actual, con historias que tocan problemáticas sociales y humanas vigentes', comentó.La apertura será con el espectáculo Malditas Plumas, de la coreógrafa española Sol Picó, una pieza que representa a una vedette que lucha por abrirse camino en el competitivo mundo del espectáculo y reflexiona sobre el paso del tiempo, el miedo a desparecer y el papel de la mujer en el escenario.Durante el festival también se presentarán montajes como: Malditas Plumas, Negro, Favez, El Brote, La Condesa y No soy Sissi, entre otros. Boletos en Tustiquetes.com y toda la información en www.faepanama.org