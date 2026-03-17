$!FAE 2026 pondrá en escena las problemáticas sociales

El Festival Internacional de Artes Escénicas celebrará su edición 15°, del 16 al 20 de abril, con una programación de teatro y danza en espacios como el Teatro Nacional, el Ateneo de la Ciudad del Saber y las salas de la Ciudad de Las Artes.

El productor del festival, Roberto Enrique King, explicó que está edición marca un momento especial para el evento. “Cumplimos el aniversario 15° de estar realizando el festival, esto representa 22 años de actividad porque el FAE nació en 2004 como una bienal”, señaló.

King también destacó que la programación aborda temas actuales que invitan a la reflexión. “Las obras son un espejo de las inquietudes y contradicciones del mundo actual, con historias que tocan problemáticas sociales y humanas vigentes”, comentó.

La apertura será con el espectáculo Malditas Plumas, de la coreógrafa española Sol Picó, una pieza que representa a una vedette que lucha por abrirse camino en el competitivo mundo del espectáculo y reflexiona sobre el paso del tiempo, el miedo a desparecer y el papel de la mujer en el escenario.

Durante el festival también se presentarán montajes como: Malditas Plumas, Negro, Favez, El Brote, La Condesa y No soy Sissi, entre otros. Boletos en Tustiquetes.com y toda la información en www.faepanama.org