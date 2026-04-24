Farah se proyecta internacionalmente: actuará en el Pepsi Center de Ciudad de México

La escena de la música urbana y latina suma una nueva figura de relevancia con el ascenso de Farah. La artista, cuya propuesta se distingue por la autenticidad y una notable evolución técnica, ha logrado posicionarse en un corto periodo como una de las promesas más sólidas de la nueva generación. Su crecimiento no solo es respaldado por su conexión con la audiencia digital, sino por la solidez de una visión artística que busca trascender las tendencias efímeras.

El próximo 16 de mayo de 2026, Farah alcanzará un hito fundamental en su carrera al presentarse en el Pepsi Center WTC, en la Ciudad de México. En este prestigioso recinto, la intérprete compartirá cartel con figuras de trayectoria consagrada como Nigga, Demphra y Joey Montana, lo que representa un espaldarazo significativo para su proyección en el mercado mexicano y regional. Este evento se perfila como el escenario ideal para consolidar su presencia en una de las plazas más competitivas del continente.

Ante este desafío, la artista ha manifestado su determinación por mantener un estándar de excelencia en su trabajo. “Estoy enfocada, trabajando fuerte y agradecida por cada oportunidad. Esto es solo el comienzo”, señaló la intérprete de “Tequila”, subrayando que su prioridad actual es la disciplina y el aprovechamiento de estas plataformas para fortalecer su identidad musical.

La propuesta de Farah destaca por una presencia escénica depurada y un estilo que logra integrar elementos contemporáneos sin perder la esencia latina. Su rápida transición de artista emergente a figura con proyección internacional ha captado el interés de diversos sectores de la industria, quienes ven en ella una pieza clave para la renovación del catálogo musical regional.

Los detalles de su preparación y futuras fechas de su gira pueden consultarse a través de sus canales oficiales en Instagram y TikTok bajo el usuario @farahmusica.