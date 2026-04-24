800 plantas de tratamiento de aguas residuales han colapsado

El colapso de proyectos independientes de tratamiento de aguas residuales continúa generando serios problemas ambientales y de salud pública. Esto se evidencia en malos olores, desbordes y focos de contaminación que afectan tanto a comunidades como a fuentes hídricas, afirman las autoridades.

El caso más reciente se registró en Ciudad del Futuro, en el distrito de Arraiján, donde el desbordamiento de aguas negras ha encendido las alertas oficiales.

La directora nacional de Verificación Ambiental del Ministerio de Ambiente, Marilyn García Paredes, informó que “la entidad ha intervenido más de 800 puntos a nivel nacional vinculados a proyectos independientes de manejo de aguas residuales”. Detalló que actualmente existen 420 zonas activas de contaminación de fuentes hídricas, de las cuales 56 se encuentran en estado de total abandono.

Entre las áreas afectadas, según García, figuran comunidades como Villas de Tanara, Barriada Nueva Luz, Urbanización Residencial Cañita, Barriada San Agustín, Residencial Los Portales, Pacora Village, Altos de Colina Campestre, Residencial Jardines del Este, Residencial Pacora Home, Trébol I y II, Residencial Jardines del Este II y Residencial Pacora Gardens, entre otras.

La funcionaria señaló que, gracias a las denuncias ciudadanas, se ha logrado la adecuación o eliminación de al menos 130 puntos de vertidos ilegales, acompañados de las sanciones correspondientes. Igualmente, explicó que cuando un sistema de tratamiento colapsa las consecuencias son severas, ya que provoca la degradación de suelos, contaminación de cuerpos de agua, proliferación de vectores, malos olores y exposición a patógenos, lo que incrementa el riesgo sanitario para las comunidades.

Papel del Minsa

Por su parte, el Ministerio de Salud informó que “se aplican multas de hasta B/. 9,999.99 por infractor, sanciones que han recaído sobre fincas porcinas, empresas constructoras, lotificadoras y negocios de chapistería involucrados en descargas ilegales”.

La entidad también subrayó que, en casos de incumplimiento, se ordena el cierre temporal de fincas, proyectos residenciales y empresas hasta que se ajusten a la normativa ambiental vigente, reiterando el llamado a reforzar la vigilancia y la responsabilidad en el manejo adecuado de las aguas residuales.