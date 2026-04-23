Rauw Alejandro lanza ‘Dando Vueltas’, un proyecto musical rumbo a la Copa Mundial 2026

Rauw Alejandro presentó Dando Vueltas, su nueva canción y video musical realizado en colaboración con Buchanan’s Blended Scotch Whisky, en un lanzamiento que marca un hito para la música latina y la cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El estreno global tuvo lugar en Nueva York como parte de la campaña de la marca, patrocinadora oficial del torneo en Norteamérica y Latinoamérica.

El proyecto, concebido como una pieza musical y visual, fue desarrollado por Rauw Alejandro junto a un equipo de productores destacados, entre ellos Eduardo Cabra, Edgar Barrera, Ríos y Sebastián Otero. La canción busca capturar la energía cultural que rodea al fútbol latino y su capacidad de unir comunidades a través de la celebración. Para el artista, el lanzamiento representa una forma de conectar su trayectoria musical con un deporte que marcó su infancia.

El video musical, descrito como una experiencia cinematográfica, reivindica el estilo y el ritmo característico del fútbol latino en un momento en que el deporte se orienta hacia modelos más estructurados. Rauw aparece integrado al juego mediante unas botas tecnológicas creadas para la campaña, mientras la narrativa rinde homenaje a la clase trabajadora latinoamericana. La producción contó con la participación de los coreógrafos Rich+Tone, figuras influyentes en la industria del entretenimiento.

Durante el estreno, Rauw envió saludos a sus seguidores en Colombia, Puerto Rico y otros países, reforzando el carácter panregional del lanzamiento. La presentación estuvo precedida por la aparición de misteriosas botas de fútbol en ciudades de América del Norte y Latinoamérica, un anticipo de la campaña que coincide con los 50 días previos al inicio del Mundial.

Rauw Alejandro afirmó que Dando Vueltas es un tributo a la alegría y la conexión que el fútbol genera en la comunidad latina. La campaña musical continuará en los meses previos al torneo con nuevas acciones culturales y colaboraciones.