Economía

Ejecutivo e industria pesquera acuerdan mecanismos para impulsar la actividad y sus exportaciones

Ejecutivo e industria pesquera acuerdan mecanismos para impulsar la actividad y sus exportaciones
ML | El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con empresarios del sector pesquero de exportación.
Redacción Web
23 de abril de 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con empresarios del sector pesquero de exportación, quienes presentaron una propuesta para incrementar el crecimiento del mercado, a través de la revisión y discusión de regulaciones para potenciar su posicionamiento como el principal rubro de exportación del país.

La propuesta incluye la creación de una mesa técnica de trabajo entre el sector pesquero y las instituciones vinculantes.

El objetivo es analizar y verificar la aplicación de normas que equilibren el manejo de los recursos acuáticos con el desarrollo del sector que, en el año 2025, generó exportaciones superiores a los 265 millones de balboas.

En 90 días, dicha mesa deberá presentar una propuesta formal al Ejecutivo con protocolos, pilotos y hoja de ruta para la implementación de la gestión pesquera y el manejo de los recursos, que garantice la sostenibilidad del sistema, mayor generación de empleo y la preservación del ecosistema.

Durante la reunión de trabajo, el presidente Mulino, acompañado de los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia), Julio Moltó (MICI) y Roberto Linares (MIDA); el viceministro de Ambiente, Oscar Vallarino; y el administrador de la ARAP, Eduardo Carrasquilla, escuchó las inquietudes del sector pesquero e instruyó la creación de la comisión.

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