Feria de El Copé rendirá homenaje a tamboreros

El evento organizado por el patronato de la feria junto a las autoridades promete cinco días de tradición, cultura y entretenimiento para toda la familia

ML | Grupo de cantalantes y tamboreros durante la celebración de la Feria de El Copé.
ML | S. M. Maykelis Katrina Torrero Kakiyama, reina 2026.
Maribel Salomón
25 de febrero de 2026

La comunidad de El Copé se alista para celebrar la trigésima Feria Artesanal, Turística, Agrícola y Folklórica 2026, que se realizará del 26 de febrero al 2 de marzo en el corregimiento de El Harino, distrito de La Pintada, provincia de Coclé.

La jornada inaugural incluirá la apertura de los ranchos, el paseo de la reina saliente Ashly Wilson, la coronación de S.R.M. Maykelis Katrina Torrero Kakiyama y la entrega de distinción al ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares Tripaldos. Durante la feria habrá presentaciones folclóricas, tamboritos, juegos mecánicos y una variada oferta de gastronomía típica y artesanías.

El programa contempla homenajes a cantalantes y tamboreros, además de concursos tradicionales como piladera de arroz y maíz, molienda de caña, tejedera, sombrero capachito y pinta mosquito, así como competencias de ranchos. También se realizarán paseos de la reina, actividades infantiles como el desfile de niños en caballos pony y la esperada junta de embarra “Acá onde uno”.

La fiesta culminará el lunes 2 de marzo con el Día Familiar “Recordar es vivir”, una jornada dedicada a rescatar tradiciones a través de juegos de antaño y relatos de leyendas.

El Patronato destacó en sus redes sociales que, como parte del cierre, se celebrará la gran tarde de cantadera con el esperado duelo entre Luis Guerrero, “El Poeta Corazón”, y Artemio “Bebito” Vargas, “El Gorrión de la Montaña”.

La Feria del Copé reafirma así su papel como vitrina de las costumbres y el talento del interior del país, invitando a vivir esencia panameña.

El 2 de marzo, el reconocimiento como abanderado recaerá en el Grupo Folclórico Ritmo Cultura y Tradiciones de El Copé.
