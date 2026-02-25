Respaldan acciones para asegurar la operatividad de los puertos

Empresarios y economistas consideran positiva la decisión del gobierno de asumir el control de los puertos de Balboa y Cristóbal y aprobar dos contratos transitorios para que dos empresas se encarguen de las operaciones de los mismos, sin interrumpir el servicio que se brinda al comercio mundial.

El contralor de la República, Anel Flores, ya refrendó los contratos entre la Autoridad Marítima de Panamá y las empresas APMT Panamá, S.A. y TIL Panamá, S.A, que aseguran la continuidad de la operación, mantenimiento y administración de las terminales portuarias.

Alberto López, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), indicó que “nos causa tranquilidad el anuncio de que el Estado, a través de la Autoridad Marítima de Panamá, ha asumido el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, priorizando expresamente la continuidad operativa de ambas terminales”. Añadió que “el sector logístico constituye uno de los principales motores de nuestra economía, y la preservación del flujo comercial, tanto internacional como doméstico, envía un mensaje de estabilidad jurídica, madurez institucional y responsabilidad frente a nuestros socios comerciales y usuarios de nuestra plataforma logística”.

El expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Rubén Castillo, señaló que “dado el fallo de la Corte, es imprescindible que se tomen todas las medidas para que no se paralice la actividad portuaria. Debemos ponderar que el ingeniero Alemán Zubieta lidere la transición en este caso tan delicado”.

El economista Patricio Mosquera, indicó que “si se ejecuta con la seriedad y la transparencia que se ha anunciado, esta transición puede representar una oportunidad para que Panamá reafirme su soberanía sobre activos estratégicos y, al mismo tiempo, refuerce la confianza del comercio internacional en su sistema portuario”.