Feria San Sebastián de Ocú celebra con folclore

La edición 65° de la Feria San Sebastián de Ocú se celebrará hasta el 25 de enero de 2026, manteniéndose como una de las festividades más tradicionales de la provincia de Herrera. Dedicada al patrono San Sebastián, la feria integra actividades religiosas, culturales y agropecuarias que reflejan el arraigo y la identidad del pueblo ocueño.

Este año, fue coronada como reina de la feria S.RM. Kelideth Michell Caballero Ramos.

Además, la agenda musical reúne a figuras como Alejandro Torres, Alfredo Escudero, Manuel y Abdiel, Mario Muñoz, Braulio Montenegro junto a la Orquesta La Sonora 7, Marco Antonio Carrizo, Joel Mendoza, Keny & Kiara y Margarita Henríquez, ofreciendo una propuesta artística variada, para todos los gustos.

El componente cultural también incluye presentaciones de danzas folclóricas, entre ellas Renacer Folklórico de Atalaya, la Danza del León Chino y danzas folclóricas internacionales de México, Kosovo y Colombia.