A romper estadística

Las selecciones masculinas mayores de fútbol de Panamá y México chocan esta noche en un encuentro que ha sido denominado “amistoso”, aunque seguro sacará chispas, pues está en juego la imagen de ambos y la dinámica histórica.

Desde que el entrenador Thomas Christiansen y su cuerpo técnico tomaron el control de la ‘Roja’ en octubre del 2020, ya son 7 enfrentamientos entre Panamá y México, sin poder ganar. Seis derrotas y un empate, contando debacles en la final de la Copa Oro 2023 y en la Final de la Concacaf Nations League 2025.

El duelo de hoy, desde las 8:00 pm, en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, que se disputa fuera de Fecha FIFA, es parte de la preparación rumbo al Mundial FIFA 2026 tanto para aztecas como canaleros.

En el caso de los panameños, se presenta como una nueva oportunidad para mostrarse y tener la posibilidad de ser considerados para la convocatoria final de Christiansen a la cita mundialista. “Viendo que a seis meses tenemos un Mundial, es una oportunidad de oro”, dijo ayer el asistente técnico de la ‘Sele’, Javier Sánchez Jara, en conferencia de prensa.

“El equipo que está aquí es la selección de Panamá, los mejores que tenemos en este momento y para el partido de mañana [hoy], seguramente los chicos van a darlo todo para poder ganarle a México, y si es la primera vez, mejor. Lo que sí está claro es que cada vez que estamos más cerca y ya llegará el momento en que ganaremos”, destacó.

En un conjunto con varios elementos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y algunos legionarios, en el que destaca Kadir Barría, Panamá buscará complicar a los chicos del DT Javier “Vasco” Aguirre. Y uno que podría ser factor determinante sería el delantero del Botafogo, de Brasil.

Autor de un tanto, en su debut con la mayor canalera en el empate 1-1 el pasado 18 de enero, ante el equipo de Bolivia, en suelo boliviano, Barría demostró calidad.

“Sobre Kadir, ya lo venimos siguiendo hace un tiempo y la verdad que es un chico que tiene las cosas muy claras, que de cara a gol es súper efectivo, no solo el otro día, sino también en los entrenamientos donde siempre muestra algo diferente, así que vamos a seguir controlándolo y a ver qué tal evoluciona”, reconoció Sánchez Jara sobre el futbolista de 18 años.