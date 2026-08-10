$!Feria universitaria ‘Freedom 250’ superó sus expectativas y anuncia nueva edición

Más de mil personas participaron en la feria universitaria ‘Freedom 250’, organizada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, donde 10 universidades estadounidenses ofrecieron información sobre carreras, becas, financiamiento y oportunidades de estudios en el extranjero. El encuentro también permitió a estudiantes y familias conocer detalles sobre el proceso de visas, cursos de inglés y otras alternativas de formación.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, explicó que el objetivo fue acercar a los estudiantes a las universidades y facilitar el acceso a información para que puedan tomar mejores decisiones sobre su futuro. “Queremos que este proceso sea lo más fácil posible para estos futuros estudiantes y que entiendan sobre el proceso de las becas, las visas, el financiamiento y de cada universidad”, señaló.

Cabrera destacó que miles de estudiantes panameños viajan cada año a Estados Unidos para continuar su formación y adelantó que la Embajada trabaja con más universidades para que algunas puedan establecer una presencia permanente en Panamá.

La feria superó las expectativas de sus organizadores. Óscar León, fundador, presidente de la junta directiva y rector de Quality Leadership University (QLU), indicó que esperaban unos 300 asistentes, pero la actividad reunió a más de 1,000 personas y tuvo cerca de 1,800 registrados.

“Hay que prepararse para competir por las becas”, recomendó León.

El fundador también instó a los estudiantes a tener claro cómo contribuirán a Panamá al culminar sus estudios y cómo representarán al país en Estados Unidos.

Por su parte, Mariela de la Guardia Oteiza, presidenta de la Junta Directiva de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá, destacó que estos espacios acercan a las familias panameñas a instituciones académicas y les permiten tomar decisiones informadas. “Invertir en la educación de nuestros jóvenes es invertir en Panamá”, afirmó.

Entre los asistentes estuvo la estudiante Ericka Jiménez, quien mostró interés en carreras como medicina, biotecnología e inteligencia artificial y destacó las oportunidades de becas del Ifarhu y la Senacyt.

Además, Francisco Castro, otro de los participantes, consideró la feria una oportunidad para los jóvenes que buscan estudiar en el extranjero, fortalecer su inglés y ampliar sus posibilidades laborales.