Festival PRISMA llega a Chiriquí

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Panamá (PRISMA) llegará a Chiriquí como parte de las celebraciones por sus 15 años de trayectoria. En este marco, la destacada compañía panameña COCO presentará su obra “Veranera” este viernes, 21 de agosto, a las 7:00 p.m., en el Auditorio de la CEGB Antonio José de Sucre. La pieza propone una experiencia que celebra el movimiento y la energía del verano, transformando los gestos cotidianos en poesía escénica para el público chiricano. Esta presentación abre la antesala del festival, el cual desplegará su programación oficial del 31 de agosto al 27 de septiembre con una variada agenda internacional.