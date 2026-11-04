Festival Solidario del Sombrero Pintao se realizará en diciembre en La Pintada

El Ministerio de Cultura (MiCultura) anuncó que falta un mes para la edición especial del Festival Solidario del Sombrero Pintao 2026, que se celebrará los días 4, 5 y 6 de diciembre en el distrito de La Pintada, provincia de Coclé.

De acuerdo con la entidad, la actividad busca apoyar a los artesanos y productores de la región, además de promover las tradiciones y expresiones culturales del país. Asimismo, señaló que será un espacio para que los visitantes disfruten de las manifestaciones que forman parte de la identidad panameña.

MiCultura invitó a la población a participar en esta celebración y respaldar el trabajo de quienes mantienen viva la tradición del sombrero pintao, símbolo de la cultura nacional.