$!Fiesta y talento con los combos nacionales

Este 21 de agosto dará inicio el concurso “La Nueva Estrella de los Combos Nacionales”, una plataforma que busca proyectar a nuevos talentos de la música panameña y mantener viva la tradición de un género que forma parte esencial de la identidad cultural del país.

La competencia se extenderá todos los jueves hasta el 11 de septiembre, con diferentes etapas que pondrán a prueba la voz y el talento interpretativo de los participantes.

Isveth Davidson, presidenta del Movimiento “Pro Rescate del Género Combos”, subrayó la relevancia de mantener vivo el legado de este género: “Los combos nacionales son parte de nuestra idiosincrasia, un género que nosotros mismos creamos y que merece prevalecer. Con este concurso queremos que los jóvenes se involucren, que encuentren en esta música una herramienta para expresarse y desarrollarse artísticamente”.

Además, Davidson destacó que la propuesta busca dar una oportunidad al género frente a otros ritmos populares como el reggae y el típico: “Queremos que se siga viendo como una herramienta más a la hora de producir o cantar, que sea un legado permanente para las próximas generaciones”.

La iniciativa contará con la participación de aspirantes jóvenes, mujeres y hombres, que demostrarán sus habilidades vocales interpretando grandes clásicos de los Combos Nacionales. Este evento también cuenta con el respaldo de importantes leyendas como: Monchi Lucas, “Toty” Pino, Arcadio Molinar, Eduardito Ruiz y Lloyd Gallimore, quienes serán los encargados de trabajar con los concursantes para enseñarles todo lo referente a este género musical.

También, en la gran final del concurso, el público podrá disfrutar de la presentación especial del grupo “Los Beachers”, así como un mano a mano entre Los Beachers y Monchi Luca, artistas que representan la fuerza y vigencia de este género musical.

Con música en vivo, tradición y cultura, “La nueva estrella de los combos nacionales” promete convertirse en una vitrina para descubrir talentos y al mismo tiempo celebrar a los exponentes que han marcado la historia de la música local.