FIL 2026 pone al Canal de Panamá en el centro de su programación

La Feria Internacional del Libro Panamá 2026 fue anunciada bajo el lema “La ruta de miles de historias”, que será celebrada del 25 al 30 de agosto en el Centro de Convenciones de Atlapa, con el Canal de Panamá como Invitado de Honor, en el marco de los 10 años de su ampliación.

Durante el lanzamiento, la presidenta de Cámara Panameña del Libro, Orit Btesh, destacó que la feria reunirá a una amplia representación de escritores nacionales e internacionales, convirtiéndose en un espacio para compartir la riqueza de la literatura contemporánea. Además, subrayó que apostar por los libros es apostar por el desarrollo del país.

En tanto, la ministra de Cultura, Maruja Herrera, resaltó la FIL como una plataforma que impulsa la educación, la identidad cultural y el acceso al conocimiento, fortaleciendo el talento nacional.

La programación incluirá más de 70 actividades educativas para estudiantes, así como congresos dirigidos a docentes, bibliotecarios y profesionales, además de seminarios especializados como el de Derecho de Autor y Periodismo.

Entre las principales novedades destacan el musical inédito “La historia de un istmo”, inspirado en el Canal de Panamá; la incorporación de espacios de teatro y literatura gastronómica; y el lanzamiento de FILustrazos, enfocado en la ilustración profesional. También se suman un espacio de cine e historia con diálogos sobre el Bicentenario del Congreso Anfictiónico y un homenaje al arquitecto Frank Gehry.

Los boletos ya se encuentran disponibles en preventa hasta el 15 de agosto. Los precios son: $3 para adultos; $1 para niños, estudiantes y universitarios; $2 para jubilados; y un pasaporte cultural de $15 que permite el acceso durante los seis días del evento. Niños menores de 4 años entran gratis.