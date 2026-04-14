Tres policías muertos en seis meses

Al menos tres unidades de la Policía Nacional han perdido la vida en cumplimiento del deber entre octubre de 2025 y abril de 2026.

De acuerdo con reportes oficiales, entre los casos registrados se encuentra el del cabo segundo Jesús Sanjur, quien falleció el 5 de octubre de 2025 durante un operativo. Posteriormente, el 12 de diciembre de 2025, murió el capitán José Isaza en el corregimiento de Caimitillo, mientras desarrollaba acciones propias de su labor.

El hecho más reciente ocurrió el pasado domingo 12 de abril de 2026, cuando el sargento Alvis Espinoza perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego durante acciones operativas en el corregimiento de El Chorrillo. Según el reporte, la unidad policial, que se desempeñaba en el servicio regular, fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su deceso.

Tras el fallecimiento del sargento segundo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, publicó en su red social de X “mi reconocimiento y el de toda la Nación, fortaleza a sus familiares”.

Las cifras históricas también reflejan la magnitud de esta problemática, ya que datos de la Policía Nacional, desde 1990 hasta el año 2022 han fallecido 190 agentes en cumplimiento del deber, incluidos aquellos que perdieron la vida a causa de la Covid-19.