Fito Páez recibe el Premio Konex de platino como compositor de la década

Fito Páez, figura emblemática del rock en español y referente cultural de varias generaciones, ha sido distinguido con el Premio Konex de Platino como Mejor Autor/Compositor de la última década, reafirmando su vigencia y profundidad artística en el panorama musical latinoamericano.

El galardón, otorgado por la Fundación Konex en Argentina, reconoce su aporte sostenido a la canción de autor, su capacidad de reinvención y su influencia transversal en la música iberoamericana.

Esta es la segunda vez que Páez recibe el Konex de Platino. La primera fue en 1995. Además, el multifacético artista fue reconocido con el Diploma al Mérito de Autor/Compositor.

Por otro lado, la Universidad Nacional de Rosario en Argentina reconocerá los más de 40 años de carrera artística de Páez otorgándole un Doctorado Honoris Causa, el máximo galardón que entrega una institución universitaria pública en su país. La fecha para el homenaje será dada a conocer próximamente.

Los reconocimientos llegan a pocos días del debut del once veces ganador del Latin Grammy en el Tiny Desk de la cadena NPR, uno de los espacios culturales más prestigiosos de Estados Unidos.

Fito inauguró la serie anual de showcases “El Tiny”, con el que rinden tributo al Mes de la Herencia Hispana, siendo hasta la fecha la presentación con más visualizaciones de “El Tiny 2025” en YouTube, superando los 1,4 millones de reproducciones.

El legendario cantautor y polifacético artista deleitó a la audiencia de NPR con clásicos de su extenso repertorio, haciendo un viaje al pasado hasta los noventa para interpretar éxitos como “A rodar mi vida” y “Mariposa tecknicolor”.

Luego, Fito hizo una reverencia a su más reciente obra maestra, NOVELA, con el sencillo “Sale El Sol” y finalizó con un espectacular medley de “Circo Beat” y “Tercer Mundo”.

Lanzada en marzo de 2025, NOVELA es la gran obra musical de Páez, actualmente nominada al Latin Grammy al Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock por “Sale el Sol”.

La historia para NOVELA se comenzó a escribir en 1988 y culminó 36 años después, en 2024. Un álbum sin igual, donde el prolífico artista invita a los oyentes a adentrarse en un rebelde viaje musical y cinematográfico a través de la imaginación a un pueblo recóndito de la provincia de Santa Fe (Argentina).

En 25 canciones, todas inéditas, el cantante se explaya en una historia extraordinaria con personajes originales de espíritu rebelde y apasionado.

El álbum fue compuesto por Fito Páez, producido por el propio intérprete junto a Gustavo Borner y Diego Olivero, y grabado entre los míticos estudios de Abbey Road en Londres y los estudios de Sony Music 5020 en Madrid. NOVELA es una obra de arte de infinitas dimensiones que no dejará a nadie indiferente.

El álbum fue descrito por la revista Rolling Stone como “una obra compleja compuesta por 25 pistas; Novela definitivamente será recordada como uno de los álbumes más fascinantes del cantante”, mientras que Grammy.com lo denomina “una experiencia de escucha inmersiva que muestra la incomparable habilidad narrativa de Páez”.

La ceremonia de la 26.a Entrega Anual de los Latin Grammy se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Los fans de Fito tendrán la oportunidad de celebrar el Konex de Platino y la nominación de NOVELA en la gira “Páez Tecknicolor USA ‘25”, con la que la superestrella argentina visitará Los Ángeles (15 de noviembre, YouTube Theater), Miami (20 de noviembre, Hard Rock Live) y Brooklyn, Nueva York (23 de noviembre, Kings Theatre).