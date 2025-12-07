Mulino viaja a Oslo para ceremonia del Premio Nobel de la Paz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajó este domingo a la ciudad de Oslo, Noruega, como invitado especial de María Corina Machado para la ceremonia donde la líder opositora venezolana recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025, el próximo miércoles 10 de diciembre, informó la Presidencia.

De acuerdo con el Comité Noruego del Nobel, el Premio Nobel de la Paz se concede a una persona valiente, de firmes principios y profundamente comprometida con la paz.

Este año, la organización eligió a Machado para otorgarle el Premio Nobel de la Paz por su “incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

En un comunicado, la Presidencia indicó que el mandatario, quien viajó a Oslo con la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, es uno de los cuatro jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado para acompañarla a recibir el galardón del Nobel de la Paz, junto a Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina).

“Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido. Será un gran honor compartir con otros mandatarios invitados a este importante acto”, manifestó el presidente.

Aseguraron que desde que Mulino asumió la presidencia de Panamá, el 1 de julio de 2024, manifestó su apoyo internacional al movimiento de Machado por rescatar la democracia en Venezuela.

Incluso, su postura llevó al rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela, el 29 de julio de 2024, luego de que el régimen actual se negara a realizar una revisión completa de las actas de las últimas elecciones venezolanas, en medio de fuertes denuncias de fraude.

Mulino no solo anunció su respaldo al movimiento opositor de Venezuela, sino que permitió recibir en Panamá las actas originales de esa votación para custodiarlas como prueba internacional.

Cabe destacar que, desde 1901, los Premios Nobel se entregan a los galardonados en ceremonias que se celebran el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Según lo estipulado en su testamento, los Premios Nobel de Física, Química, Fisiología o Medicina y Literatura se otorgan en Estocolmo, Suecia, mientras que el Premio Nobel de la Paz se otorga en Oslo.

En esta ciudad, los galardonados reciben el Premio Nobel de la Paz de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel en presencia del rey Harald V de Noruega.

Este año la evaluación del comité determinó que Machado reúne plenamente los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel: ha contribuido a la unión de la oposición en su país, se ha opuesto firmemente a la militarización de la sociedad venezolana y ha mantenido su apoyo constante a una transición pacífica hacia la democracia.

Igualmente, el Comité concluyó que Machado “ha demostrado que los instrumentos de la democracia son también instrumentos de la paz. Representa la esperanza de un futuro distinto, en el que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean protegidos y su voz, escuchada. En ese futuro, el pueblo será por fin libre para vivir en paz”.