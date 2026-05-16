Flex denuncia “piratería musical” en Argentina y estalla contra grupo por usar sus temas sin permiso

El reconocido cantante panameño Flex, pionero del romantic style, expresó públicamente su profunda molestia y frustración ante el uso no autorizado de sus temas musicales en Argentina. El artista denunció que en dicho país no se están respetando los derechos de autor y que diversos intérpretes locales se están apropiando de composiciones extranjeras sin reconocer a los creadores originales.

El detonante de su denuncia fue un video enviado por sus seguidores, donde el grupo de cumbia argentino La Champions Liga, a quien el panameño criticó duramente llamándolos “copia” y acusándolos de “robo de identidad de canciones”, anunció una nueva versión de uno de sus éxitos. Flex detalló que se trata del tema “También la quiero a ella”, el cual grabaron en el pasado sin su consentimiento y al que ahora pretenden hacerle un remix.

Ante esta situación, el intérprete de “Te quiero” arremetió contra los líderes de la agrupación por la falta de ética profesional y el nulo respeto a la propiedad intelectual.

“¿Ahora le van a hacer remake sin mi permiso de la principal canción que es la canción original que me robaron? Porque no le pidieron permiso a nadie... ¿Qué clase de descarados son ustedes?”, cuestionó indignado el artista.

Flex explicó que inicialmente no quería abordar el tema públicamente debido a la histórica falta de control sobre los derechos de autor en la región. Sin embargo, decidió romper el silencio al notar la desinformación del público argentino, señalando que la audiencia de ese país parece desconocer quiénes son los verdaderos dueños de las canciones debido a los engaños de los propios cantantes locales.

En sus declaraciones, el panameño acusó a ciertos intérpretes del género de la cumbia de inventar narraciones falsas para adjudicarse el mérito de las obras. “Agarran cualquier canción y la hacen de ellos. Hasta he visto entrevistas de canciones mías que le han hecho a estos cumbieros y dicen hasta una historia de cómo la crearon”, lamentó.

El cantautor panameño enfatizó que esta práctica no es un hecho aislado, sino una conducta recurrente que afecta a múltiples creadores de la industria musical, quienes ven vulnerado el fruto de su esfuerzo y creatividad por lo que catalogó como “bribones” y “piratas musicales”. “Esta gente está acostumbrada a hacer eso, ya se lo han hecho a muchísimos artistas robándole su patrimonio, su derecho patrimonial como autor, como compositor; gente que se quema las pestañas haciendo una canción”, manifestó.

Finalmente, Flex cerró su fuerte descargo criticando la falta de rigurosidad en la aplicación de las leyes de propiedad intelectual en el país sudamericano, asegurando que este tipo de apropiaciones deberían ser castigadas con severidad. El artista concluyó sentenciando que, si en dicha nación funcionaran las leyes de manera correcta, los responsables de estos plagios “estuvieran presos” igual que cualquier otro delincuente.