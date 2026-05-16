Asamblea de la OEA impulsará economía panameña

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, destacó que el país mantiene una política exterior enfocada en la defensa de la democracia, el comercio global y la cooperación internacional, asegurando además que la diplomacia también debe generar beneficios concretos para la población.

Durante sus declaraciones, el canciller señaló que Panamá se proyecta como “un país abierto al mundo democrático”, defensor del multilateralismo útil y de la neutralidad del Canal, resaltando el papel estratégico del país en la región y en el escenario internacional.

Martínez-Acha Vásquez indicó que eventos como la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) representan una oportunidad importante para fortalecer la imagen del país y dinamizar la economía nacional.

“El impacto diplomático también tiene un impacto humano y económico tangible para nuestra población”, expresó el ministro al referirse a la llegada de delegaciones internacionales y actividades vinculadas al encuentro regional.

Según explicó, la celebración de la Asamblea General de la OEA y toda la agenda relacionada con el evento generará un importante derrame económico para Panamá, beneficiando distintos sectores vinculados al turismo, servicios y comercio.

El canciller añadió que esta visión responde a una diplomacia enfocada en construir confianza internacional, atraer inversiones y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para el país.

“Es la diplomacia que genera inversión y la diplomacia que abre puertas para el desarrollo”, afirmó.