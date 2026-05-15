Fecha decisiva para nuestras ligas de fútbol

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) llega a su recta final. Este fin de semana se conocerán a los dos equipos que disputarán el título cuando terminen los respectivos encuentros de vuelta de las semifinales.

Hoy, los primeros en saltar al campo serán Plaza Amador y UMECIT FC, en su duelo que tendrá como escenario el COS Sports Plaza, desde las 8:30 p.m. Esta llave está empatada 2-2. Mientras que en la otra semi, Alianza FC y Veraguas United están tablas, tras empatar 0-0 en la ida.

La vuelta se juega en el feudo de Veraguas, el Estadio “Toco” Castillo, el sábado 16 de mayo a las 8:30 p.m.

También el fútbol femenino vivirá un emocionante encuentro, cuando el equipo campeón del Torneo Clausura 2026, Santa Fe, choque con Chorrillo FC (campeón del Clausura 2025), en la Súper Final de la Liga de Fútbol Femenino (LFF), el 16 de mayo, a las 5:00 p.m., en el COS Sports Plaza.

El club ganador de este encuentro representará a Panamá en la próxima edición de la Concacaf W Champions Cup.