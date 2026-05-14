Hito médico: Realizan con éxito la primera cirugía cerebral de alta complejidad en Colón

La provincia de Colón marcó un precedente histórico tras la realización de la primera craneotomía por tumor cerebral en el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero. Este procedimiento de alta complejidad inaugura una nueva etapa en la atención neuroquirúrgica local, permitiendo que los pacientes colonenses reciban tratamientos especializados sin necesidad de ser trasladados a la Ciudad de Panamá.

La intervención se le practicó a una paciente de más de 50 años, quien ingresó a urgencias tras sufrir convulsiones. Durante la cirugía, el equipo médico realizó una apertura en el cráneo para acceder al área afectada y remover con éxito la masa tumoral, una acción determinante para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de la paciente.

Sobre este avance, el director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon Vásquez, señaló: “Este logro es una señal de esperanza para los pacientes y sus familias. Significa que Colón avanza hacia procedimientos altamente especializados que hoy comienzan a realizarse localmente”. El funcionario destacó además el compromiso institucional y el talento humano capacitado.

Tras la operación, la paciente se encuentra estable y bajo monitoreo constante en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los médicos mantienen a la paciente bajo sedación mientras esperan que el cerebro se desinflame y evolucione favorablemente durante el proceso postoperatorio inmediato.

Por su parte, el Dr. Héctor Lezcano, neurocirujano encargado en dicha instalación, detalló los pasos a seguir en la fase diagnóstica. “Mientras avanza la recuperación, las muestras extraídas del tumor serán analizadas por patología para determinar el tipo de células y establecer un diagnóstico definitivo”, precisó el especialista.

Este hito médico representa un fortalecimiento directo del sistema público de salud en la región atlántica. Con la capacidad de realizar cirugías de este nivel, el hospital garantiza que los ciudadanos de la provincia tengan acceso a una atención médica moderna, digna y, sobre todo, cercana a sus comunidades.