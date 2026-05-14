Embajada de Israel coordina repatriación de joven fallecida en accidente en La Chorrera

La Embajada de Israel en Panamá lamentó profundamente el trágico fallecimiento de la ciudadana israelí Noa Yitzhak, ocurrido el pasado miércoles 13 de mayo en un accidente de tránsito en el distrito de La Chorrera. A través de un comunicado oficial, la misión diplomática expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima ante este doloroso suceso.

Asimismo, en la nota destacaron que el Departamento Consular de la Embajada trabaja activamente en las gestiones necesarias para facilitar la pronta repatriación del cuerpo de la joven a su país de origen.

Paralelamente, la oficina diplomática coordina la atención médica y el seguimiento de otros ciudadanos israelíes que resultaron heridos durante el mismo incidente vial.

Las autoridades israelíes en territorio panameño informaron que se mantienen en contacto directo con las partes involucradas y las entidades locales para brindar el apoyo requerido.