Cultura

Fundapromat reunirá matemáticas y ciencia en un encuentro especial

Fundapromat reunirá matemáticas y ciencia en un encuentro especial
Redacción Web
01 de noviembre de 2026

La Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT) realizará el próximo jueves 12 de noviembre un Meet & Greet con la doctora Carla Pinto, profesora de la Universidad Técnica de Oporto, Portugal.

El encuentro será a las 7:00 p.m. en el restaurante Ciao Ragazzi, ubicado en Clayton, y ofrecerá a los asistentes la oportunidad de compartir con la académica durante una cena presencial.

La contribución para participar es de B/.50.00 por persona e incluye la cena. Los interesados pueden reservar su cupo escribiendo por la misma vía de convocatoria.

Pinto también se desempeña como editora asociada de diversas revistas de matemáticas y educación matemática. A lo largo de su trayectoria ha visitado países como Guatemala, Uruguay, España, Eslovaquia y Brasil para divulgar la ciencia y las matemáticas.

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