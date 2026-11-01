Fundapromat reunirá matemáticas y ciencia en un encuentro especial

La Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT) realizará el próximo jueves 12 de noviembre un Meet & Greet con la doctora Carla Pinto, profesora de la Universidad Técnica de Oporto, Portugal.

El encuentro será a las 7:00 p.m. en el restaurante Ciao Ragazzi, ubicado en Clayton, y ofrecerá a los asistentes la oportunidad de compartir con la académica durante una cena presencial.

La contribución para participar es de B/.50.00 por persona e incluye la cena. Los interesados pueden reservar su cupo escribiendo por la misma vía de convocatoria.

Pinto también se desempeña como editora asociada de diversas revistas de matemáticas y educación matemática. A lo largo de su trayectoria ha visitado países como Guatemala, Uruguay, España, Eslovaquia y Brasil para divulgar la ciencia y las matemáticas.