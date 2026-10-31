Más de 12 mil vehículos se han desplazado al interior del país por fiestas patrias

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que arrancó el Operativo Fiestas Patrias 2026 para acompañar a los viajeros y velar por la seguridad en las vías.De acuerdo con el reporte oficial, hasta las 6:00 a.m. de este sábado 31 de octubre, un total de 12,282 vehículos se han desplazado desde la capital hacia las distintas provincias.La ATTT mantiene un desplazamiento constante desde la ciudad de Panamá y reiteró el llamado a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones de los inspectores en la vía.Se espera que el flujo vehicular continúe aumentando durante el fin de semana por el inicio de las fiestas patrias de noviembre.