Gabriel Jr. sigue la herencia musical de su padre

Desde los cuatro años, Gabriel Anel Rodríguez Rodríguez, conocido como Gabriel Jr., sintió una conexión especial con la música típica panameña. Inspirado por su padre, Gabriel Alexander Rodríguez, quien tocaba el acordeón, quedó cautivado por sus melodías y sonidos.

A los 12 años comenzó a aprender a tocar el acordeón bajo la guía de su padre y, solo un año después, realizó su primera presentación en un baile en Los Llanos de Cúcuta. Desde entonces, ha formado parte de la música típica e integra la agrupación Los Constructores del Amor.

El músico explicó que la agrupación tiene como base la cumbia típica panameña, con canciones románticas, de amor, dolor y despecho.

Gabriel Jr. también destacó su interés por preservar la identidad cultural del género y acercarlo a las nuevas generaciones. A los jóvenes interesados en la música, les recomendó mantener sus estudios y prepararse profesionalmente.

A nivel profesional, contó que busca consolidarse en la música típica y llevarla a escenarios nacionales e internacionales, manteniendo sus raíces y dejando un legado para las nuevas generaciones.

La agrupación también cuenta con temas como: “A mi amado nazareno”, “Quién lo vio”, “Una flor en mi camino”, “Adicto a tu piel”, entre otros.