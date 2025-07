Gabriel Silva anuncia su compromiso matrimonial con emotivo mensaje

El diputado independiente del periodo 2019-2024, Gabriel Silva, anunció que se casará, compartiendo la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a su prometida, Sophia Nandwani.

“No me gusta el café. Pero por alguna razón, cuando pruebo del tuyo, me encanta. Fue fácil darme cuenta que no se trataba de la semilla, sino de la compañía”, escribió Silva en su publicación, que rápidamente generó reacciones y felicitaciones por parte de seguidores, colegas y figuras públicas.

La pareja, que ha compartido momentos tanto en lo personal como en escenarios de transformación social y política, celebra ahora esta nueva etapa en sus vidas. “Y es que todo compartido contigo es mejor, desde comida a transformar el país. Y nada me pone más feliz ahora que compartir nuestras vidas”, añadió el exdiputado en el mensaje, dejando ver la complicidad y el afecto que los une.

“El mejor sí que he recibido”, afirmó el abogado y docente universitario de 36 años de edad, cerrando la publicación con un “Te amo” y expresando su emoción por las aventuras y celebraciones que vienen junto a su futura esposa.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo en redes, donde seguidores han elogiado la autenticidad del mensaje y han deseado felicidad a la pareja en esta nueva etapa.