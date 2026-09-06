Gabriela Lineth González del Valle es la nueva Miss Universo Panamá 2026

Gabriela Lineth González del Valle, representante de Chiriquí, se coronó la noche de este sábado como la nueva Miss Universo Panamá 2026 y tendrá la responsabilidad de representar al país en la próxima edición de Miss Universo, que se celebrará en Puerto Rico.

La gala arrancó a las 9:30 p.m. con un opening a cargo del director artístico Max Morrell, dando paso a la presentación de las 27 candidatas que competían por la corona nacional.

Posteriormente, las participantes se ubicaron en el escenario para conocer los nombres de las 14 candidatas que avanzarían a la siguiente fase de la competencia. El Top 14 estuvo integrado por Panamá Centro, Penonomé, Los Santos, La Chorrera, Chitré, Las Tablas, Arábiga, Riviera del Canal, David, La Palma, Arraiján, Colón, Archipiélagos y Chiriquí.

Las semifinalistas tuvieron la oportunidad de desfilar ante el público y el jurado en las categorías de traje de baño y vestido de noche, demostrando su desenvolvimiento escénico y presencia durante la competencia.

Tras esta etapa, la competencia continuó con la selección del Top 7, quienes se enfrentaron a una de las fases decisivas de la gala: la ronda de preguntas y respuestas, en la que las candidatas expusieron sus opiniones y argumentos ante el jurado.

Durante la ceremonia también se anunció al ganador del concurso de traje típico. El reconocimiento fue para el diseñador César Pinilla por su creación “Diosa Panamá Oro Verde”, presentada en el escenario por la representante de Los Santos, Iliana Aviña.

La gala también tuvo un momento de tensión cuando Aviña sufrió un desmayo mientras se encontraba en el escenario. La situación requirió atención y provocó un retraso en el desarrollo del certamen.