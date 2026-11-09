Genitallica regresa a Panamá con una noche de “Desmadre”

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Los integrantes de Genitallica revelaron que trabajan en el estudio junto a varios productores para lanzar un nuevo álbum a principios de 2027, apostando por mantener el formato tradicional de disco. <span class="mln_uppercase_mln">A la par de este lanzamiento, la agrupación mexicana dijo que prepara una intensa agenda internacional: 'El 2027 va a ser un año de festivales; vamos a estar tocando en prácticamente todos los importantes de México y, por primera vez, nos va a tocar cruzar el charco en una gira entre junio y julio por Alemania, España y Holanda para llevar todo el desorden al Viejo Continente'.</span>